مانشستر سيتي يطارد ريان آيت نوري.. ورد إيجابي من ولفرهامبتون

عدن - ياسمين عبد العظيم - يكثف نادي مانشستر سيتي مفاوضاته هذه الأيام مع الظهير الأيسر الدولي الجزائري ريان آيت نوري، من أجل ضمه من ولفرهامبتون واندررز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت مصادر موقع The Athletic الأميركي عدم توصل جميع الأطراف المعنية لاتفاق نهائي، سواء على مستوى الناديين أو مع اللاعب نفسه، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الصفقة في طريقها للحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف مصدر ذا أتلتيك “يوجد رد إيجابي من جانب ولفرهامبتون بشأن التفاوض لبيع ريان آيت نوري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية”.

صاحب الـ23 عامًا، فرض نفسه كأولوية قصوى على طاولة بيب جوارديولا لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد أربعة مواسم مميزة بقميص “الذئاب”، كان قد بدأها معاراً من نادي أنجيه الفرنسي قبل أن يتم تفعيل بند الشراء.

وظل مركز الظهير الأيسر في مانشستر سيتي دون لاعب واضح، حيث تأرجح ما بين الكرواتي غفارديول وخريج الأكاديمية نيكو أوريلي، وكلاهما يلعبان في مراكز أخرى (غفارديول قلب مدافع وأوريلي لاعب الوسط).

ويُذكر أن آيت نوري خاض 157 مباراة بقميص ولفرهامبتون منذ انضمامه في 2020، وسجل الموسم المنقضي 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بمختلف البطولات.

وتعيش جماهير وولفرهامبتون صيفاً صعباً، إذ يأتي اقتراب رحيل آيت نوري بعد ساعات من إعلان انتقال النجم البرازيلي ماثيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

وسيكون الظهور المقبل لأبناء غوارديولا في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد (النسخة الموسعة من 32 فريقاً) والمقرر إقامته على الأراضي الأميركية.

وأوقعت القرعة الفريق السماوي في مجموعة واحدة إلى جانب الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

هذه المادة مُترجمة من طرف SRMG