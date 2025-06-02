أول رد من ريان شرقي على اهتمام مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رد ريان شرقي، لاعب منتخب فرنسا وليون، على اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه هذا الصيف، وعلى رأسها مانشستر سيتي.

وقال شرقي: “سأكون وحدي من يقرر مستقبلي؛ لن يقرر أحد عني كيف أو لماذا أو أين. لا أريد أن أعاني. يعاني الكثير من اللاعبين، لكن الوقت يمر بسرعة. آمل أن أتمكن بعد 10 أو 15 عامًا من القول إني فخور بنفسي وبخياراتي.”

وحول الاهتمام الذي أبداه نادي مانشستر سيتي وعدد من الأندية الأخرى بضمّه، قال شرقي:”كل الاحتمالات واردة، ولكن حاليًا، أركز على مباراتي مع منتخب فرنسا، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك.”