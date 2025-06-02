بعد عمر مرموش.. صفقة عربية جديدة على أعتاب مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يخطط نادي مانشستر سيتي لموسم الانتقالات الصيفي المرتقب، وأبدى اهتمامه بصفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظى مانشستر سيتي بموسم سيء، باحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

ويستعد السيتي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق يوم 14 يونيو الجاري.



ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب عربي، بعد صفقة المصري عمر مرموش التي تمت في انتقالات يناير.



وبحسب ما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية في تقرير لها، مانشستر سيتي متفائل بالتعاقد مع ريان آيت نوري، ظهير وولفرهامبتون.

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ويذكر التقرير أن مانشستر سيتي لم يتقدم بعرض لضم المدافع الجزائري بعد، ولكنه يُعتبر هدفًا رئيسيًا للفريق في انتقالات الصيف.

ويرغب مانشستر سيتي في إتمام معظم صفقاته قبل انطلاق كأس العالم للأندية، بحسب ما صرّح خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة السيتي.

ريان نوري انضم إلى ولفرهامبتون في البداية على سبيل الإعارة من نادي أنجيه الفرنسي في أكتوبر 2020، قبل الانتقال بصفقة دائمة.

وسيطالب ولفرهامبتون بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني لبيع لاعبه الجزائري والذي يتبقى 12 شهرًا في عقده، مع العلم أن النادي لديه خيار تمديده لعام إضافي.

