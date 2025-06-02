لامين يامال يعلق على إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علّق لامين يامال، لاعب نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، على إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال يامال عن حظوظه في التتويج: “لا أفكر في الفوز بها. أفكر في الاستمتاع، واللعب بشكل جيد، وإذا كان لا بد من ذلك، فسيحدث.”

هذا وقد أضاف: ” إذا فزت الموسم المقبل بدوري الأبطال وكأس العالم، ستأتي الجائزة، أما إذا لم يحدث شيء هذا العام، فلا بأس”.

” لذلك، أعتقد أن المهم هو الاستمتاع، وستأتي الجائزة حين يكون وقتها”.