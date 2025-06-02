هويسين يكشف الحديث الذي دار بينه وبين ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف المدافع الإسباني ديان هويسين عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين مدرب ريال مدريد الجديد تشابي ألونسو، وذلك عقب توقيعه رسميًا للنادي الملكي حتى عام 2030.

وقال هويسين: “تحدثنا قليلًا عن الفريق وعن أفكاره، وعن المشروع. بالطبع، نريد الفوز من جديد ونحن واثقون أننا سنحقق ذلك.”

كما تطرّق اللاعب إلى الحديث الذي دار بشأن مركزه ودوره المتوقع تحت قيادة ألونسو، موضحًا: “أعتقد أنني مدافع يجيد اللعب بالكرة، وهو يريدني أن أساعد الفريق في بناء اللعب من الخلف، وهذا ما أسعى لتقديمه.”