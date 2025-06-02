صفقة انتقال كاريراس إلى ريال مدريد تتعقّد

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن التعاقد مع الظهير الأيسر ألبارو كاريراس ليس بالسهولة التي كان يتوقعها ريال مدريد بسبب المغالاة المالية من بنفيكا.

صحيفة “Marca” أكدت أن الريال لا يزال يعطي أولوية لكاريراس لتدعيم هذا المركز في ميركاتو الصيف، لكنه لن يقبل بأي سعر.

وتنفي الصحيفة الإسبانية ما تردد في الأيام السابقة حول وجود اتفاق وشيك بين الناديين، ولم تستبعد مشاركة كاريراس في مونديال الأندية مع بنفيكا وليس ريال مدريد.

كما يبقى مانشستر يونايتد داخل المعادلة لوجود بند يسمح له باسترداد كاريراس، الذي بدأ مسيرته بقطاع الناشئين في ريال مدريد.

50 مليون يورو

اعتاد بنفيكا بيع نجومه بمبالغ باهظة، وواجهت الأندية الأخرى صعوبات في التفاوض معه دائماً في التفاصيل المالية.

ولا يريد بنفيكا التنازل عن 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد كاريراس، وبعيداً عن المبلغ يفرض النادي البرتغالي أيضاً طريقة الدفع.

“Marca” تصرّ على أن الأبواب ليست مغلقة أمام ريال مدريد، لكنها ليست مفتوحة على مصراعيها في الوقت الراهن.

ولدى ريال مدريد قائمة من الخيارات البديلة، لكن يتفق الجميع داخل النادي على أن كاريراس هو أفضل خيار ممكن، ويلائم استراتيجية الرئيس فلورنتينو بيريز الجديدة بزيادة عدد اللاعبين الإسبان داخل الفريق.

من أبرز البدائل المطروحة غريمالدو لاعب باير ليفركوزن الذي يعسكر حالياً مع منتخب إسبانيا، ويعرفه المدرب تشابي ألونسو خير معرفة.