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وحش قادم في عالم كرة القدم

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رقم تاريخي مذهل يسجله المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي أثبت من جديد أنه أحد أعظم العقول التدريبية في كرة القدم الحديثة، بعدما قاد باريس سان جيرمان إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه الساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية.

بهذا التتويج، يواصل إنريكي سلسلة إنجازاته التاريخية، إذ لم يخسر أي مباراة نهائية في مسيرته التدريبية حتى الآن، محققًا 11 انتصارًا في 11 نهائيًا، وهو رقم نادر وفريد في عالم التدريب.

رسّخ المدرب الإسباني مكانته كـ”وحش تكتيكي” في الملاعب الأوروبية، بعد أن أعاد باريس سان جيرمان إلى القمة القارية بأسلوب هجومي كاسح وانضباط تكتيكي واضح، ما جعله محط أنظار الجميع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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