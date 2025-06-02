ديكو: نخطط لضم 4 لاعبين كحد أقصى ولن نبيع نجومنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

أكد ديكو دي سوزا، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن الإدارة تركز في الوقت الراهن على ترسيخ استقرار الفريق، من خلال تجديد عقود النجوم الحاليين، مشيرًا إلى أن التعاقدات الصيفية ستكون مدروسة، ولن تتجاوز أربعة لاعبين.

وفي مقابلة موسعة مع شبكة BBC Sports، أوضح ديكو أن المشروع الحالي بقيادة الرئيس جوان لابورتا يسير بثبات، مضيفًا: “برشلونة هو نادِيّ، وأنا أحبه كنت أتابع من الخارج وأدركت أن بإمكاني المساهمة في عودته للقمة”.

أشار إلى أن النادي تجاوز أزمة مالية خانقة، بالإضافة إلى قيود اللعب المالي النظيف التي وصفها بأنها “أكثر صرامة من الدوري الإنجليزي”.

ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بفضل الشراكة المتجددة مع “نايكي” والتقدم في مشروع “سبوتيفاي كامب نو”.

فيما يتعلق بسوق الانتقالات، شدد ديكو على أن “برشلونة لن يفرط في أفضل لاعبيه”، لافتًا إلى أن الاستقرار في التشكيلة يتيح لهم “النمو بنفس القوام تقريبًا”، مع إمكانية ضم “لاعبين أو ثلاثة أو أربعة فقط”.

أوضح أن النادي لا يسعى وراء أسماء بشكل جنوني، بل يتحرك وفق الحاجة والخطة.

وعند سؤاله عن ماركوس راشفورد ولويس دياز، أكد ديكو احترامه لعقودهم مع أنديتهم، مشيرًا إلى أن النقاشات ستبدأ بعد إتمام التجديدات، مثلما حدث مع لامين يامال.

وختم ديكو حديثه بالتأكيد على أن برشلونة لا يزال يحتفظ بجاذبيته للاعبين الكبار، قائلاً: “عندما أتحدث مع وكلاء اللاعبين، الجميع يريد القدوم أو البقاء صورة النادي ما زالت قوية، وطريقة لعبنا تلهم النجوم”.