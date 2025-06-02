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ديمبيلي يخطف الأضواء في رولان غاروس بكأس دوري الأبطال

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  • ديمبيلي يخطف الأضواء في رولان غاروس بكأس دوري الأبطال 1/2
  • ديمبيلي يخطف الأضواء في رولان غاروس بكأس دوري الأبطال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- خطف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الأضواء خلال بطولة رولان غاروس، حين ظهر على أرضية الملعب الرئيسي “فيليب شاترييه” حاملًا كأس دوري أبطال أوروبا التي تُوّج بها باريس سان جيرمان بعد فوزه على إنتر ميلان.

ولم تكن الكاميرات بانتظار نوفاك ديوكوفيتش أو كاميرون نوري، بل فوجئت الجماهير بدخول ديمبيلي إلى قلب الحدث في مشهد استعراضي مجاور لمقر ناديه على بُعد أقل من كيلومتر.

رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي حضر المشهد من المقصورة الرسمية، في لفتة تكريمية للنادي الباريسي ونجمه المتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال، في ترويج وصفه المتابعون بأنه “يليق بحملة كرة ذهبية”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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