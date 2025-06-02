قبل مونديال الأندية.. أتلتيكو مدريد يعلن تجديد عقد جريزمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تجديد عقد لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين.

وكان عقد جريزمان ينتهي في يونيو 2026، وقرر أتلتيكو مدريد بالاتفاق مع اللاعب، تجديد العقد حتى 2027.

ويأتي تجديد تعاقد جريزمان، قبل استعدادات أتلتيكو مدريد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وتنطلق منافسات مونديال الأندية، يوم 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.



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ويتواجد أتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية والتي تضم أندية باريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

انضم جريزمان إلى أتليتكو مدريد في موسم 2014-2015، وغادر في يوليو 2019، ثم عاد مجددًا للروخي بلانكوس في أغسطس 2021.

وأصبح جريزمان الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد برصيد 197 هدفًا، وفاز بكأس السوبر الإسباني (2014) وكأس السوبر الأوروبي (2018)، وبالدوري الأوروبي (2018).

