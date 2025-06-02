يامال يوضح إمكانية تمثيل ريال مدريد والفوز بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد لامين يامال نجم برشلونة بشكل صارم على سؤال يرتبط بإمكانية اللعب في الغريم ريال مدريد.

وقال يامال، الذي مدد عقده مع برشلونة حتى 2031، في إعلان ترويجي لمقابلة مع محطة (COPE) الإذاعية: “لا من المستحيل ذلك”.

وكان والد يامال قد كشف عن ارتباطه بحب ريال مدريد، لكنه يبقى مع النادي الذي يلعب فيه ابنه.

وقدم يامال موسماً مذهلاً، وساهم في فوز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس الملك، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ووضعه البعض ضمن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم رغم أن عمره 17 عاماً.

لكن يامال نفسه رفض التفكير في هذا الأمر في الوقت الحالي قائلا: “لا أفكر في الفوز بالكرة الذهبية. أفكر في إمتاع نفسي واللعب بشكل مميز، وإذا كان نصيبي الفوز، فسيحدث ذلك”.

لامين يامال أم عثمان ديمبلي؟

وسيجد يامال نفسه في مواجهة مع لاعب مرشح لنيل الكرة الذهبية هو عثمان ديمبلي، الفائز مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، عندما يلعب المنتخب الإسباني ضد نظيره الفرنسي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال يامال: “الكرة الذهبية يجب أن تذهب لأفضل لاعب في العام بأكمله.. لكن بعض الناس ترى أن الفائز يوم الخميس بين إسبانيا وفرنسا سينال الكرة الذهبية”.

وأضاف: “كل شخص يرى الأمر من وجهة نظره. أتمنى الفوز بمباراة الخميس، لكن سواء حققنا الفوز أو لا، فأنا أرى أن الجائزة يجب أن تذهب للأفضل خلال العام بأكمله، لأنه إذا لم نلعب بشكل جيد أنا وعثمان يوم الخميس فماذا سيحدث؟ هل ستذهب الجائزة للاعب يلعب يوم الأحد؟”

وواصل يامال قائلا: “أنا شخص يود اختيار أفضل لاعب في العام بأكمله، لكن إذا كان البعض يرى أنه يمكن اقتصار ذلك على مباراة واحدة، فحسناً دعونا نلعب هذه المباراة إذن”.

وستبث المقابلة بشكل كامل مساء اليوم الاثنين، ومن المنتظر أن يتحدث يامال باستفاضة عن العديد من الأمور والتساؤلات حوله وحول ناديه برشلونة ومنتخب بلاده.