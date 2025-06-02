ميتروفيتش على أعتاب الخروج من الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما ذكره الصحفي بن جاكوبس عبر شبكة talkSPORT، فإن ميتروفيتش، نجم الهلال السعودي، تلقى اهتمامًا من ثلاثة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي: وست هام، إيفرتون، ومانشستر يونايتد.

الصحفي أشار إلى أن الهلال مستعد لبيع أو إعارة ميتروفيتش هذا الصيف، لكنه يرغب في التعاقد مع بديله أولًا، خاصة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

يُعد اهتمام مانشستر يونايتد بارزًا، حيث أكد التقرير أن الفريق الإنجليزي يرغب في التحرك بقوة لضم اللاعب هذا الصيف، خاصة بعد فشل التعاقد مع ديلاب.

اليونايتد لا يملك حاليًا الموارد اللازمة لإتمام الصفقة، لكن ميتروفيتش متاح مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ومستعد لتخفيض راتبه من أجل الانضمام إلى الشياطين الحمر.

حتى الآن، لم يتلقَّ الهلال عرضًا رسميًا بشأن المهاجم، لكنه مستعد للتعامل مع الأندية الراغبة في ضمه.