لماذا يحتاج الهلال لعودة سعود عبدالحميد؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب الإعلامي الرياضي حامد القرني عن أمنيته بعودة سعود عبدالحميد إلى صفوف فريق الهلال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستوفر على النادي الحاجة للتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير.

أوضح القرني أن وجود سعود عبدالحميد في الفريق، سواء بجانب رينان لودي أو جواو كانسيلو، سيمكن الهلال من استغلال الموارد المالية بشكل أفضل، حيث يمكن استثمار الميزانية المخصصة لصفقة الظهير في تعزيز مركز آخر يحتاجه الفريق.

وأشار القرني إلى أن سعود عبدالحميد لا يشارك بانتظام مع روما الإيطالي، مما يجعله مرشحًا مثاليًا للعودة إلى الدوري السعودي، الذي يتمتع بقوة تنافسية عالية.

كما أكد أن اللاعب سيحظى بفرص لعب مستمرة في البطولات المحلية والدولية، مثل كأس العالم للأندية والنخبة الآسيوية، بالإضافة إلى الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

ودعا القرني إدارة الهلال إلى دراسة هذه الفكرة بجدية، مشددًا على أهمية تسجيل اللاعب قبل الموعد النهائي في 10 يونيو الجاري.

في الختام، أبدى القرني تفاؤله بشأن مستقبل الهلال، معربًا عن أمله في أن يتم اتخاذ القرار الصحيح الذي يخدم مصلحة النادي وجماهيره.