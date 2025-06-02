بلجيكا تستبعد كورتوا بعد مباحثات مع الجهاز الطبي لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - غاب تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا عن تشكيلة المنتخب الوطني في أول مباراتين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر بسبب إصابة في الظهر.

وكان ريال مدريد أعلن يوم الأحد أن حارسه كورتوا يعاني من إصابة بالتهاب في مفاصل أسفل الظهر.

وأضاف الاتحاد البلجيكي في بيان: “ناقش الطاقم الطبي لريال مدريد والاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم مشاكل الظهر التي يعاني منها تيبو كورتوا بشكل مكثف في الفترة الماضية”.

وتابع: “توصل الجهازان الطبيان (للاتحاد والنادي) إلى أن حارس المرمى غير جاهز للمشاركة في المباريات الدولية المقبلة”.

وقد تؤثر الإصابة أيضاً على فرص كورتوا في المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، حيث يستهل ريال مدريد مشواره في ميامي في 18 يونيو الحالي ضد الهلال السعودي.

وسينضم نوردن جاكيرز، الذي لم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، للتشكيلة بدلا من كورتوا لمواجهة مقدونيا الشمالية في سكوبيا يوم الجمعة المقبل وعندما تستضيف ويلز يوم الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يحل ماتس سيلز حارس نوتنغهام فورست محل كورتوا في حراسة المرمى خلال مباراتي المجموعة العاشرة.