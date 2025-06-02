قبل التوقيع مع الهلال.. موعد الكشف الطبي لفيكتور أوسيمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير إعلامية بأن نادي الهلال السعودي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في مفاوضاته مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لضمه خلال الفترة القادمة.

وفقًا لتقارير قناة “الكأس” القطرية، من المتوقع أن يخضع أوسيمين للفحص الطبي خلال اليومين القادمين، تمهيدًا لتوقيع العقد الرسمي مع الهلال، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

يُذكر أن أوسيمين، البالغ من العمر 26 عامًا، قد لعب الموسم الماضي مع نادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي، حيث قدم أداءً رائعًا في 41 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.