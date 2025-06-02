لامين يامال وفليك يتصدران اختيارات نجوم البوندسليغا لموسم أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في استطلاع خاص أجرته مجلة “كيكر” الألمانية، صوّت 216 لاعبًا من الدوري الألماني لاختيار أبرز نجوم الموسم الأوروبي، وكان لامين يامال، جناح برشلونة، الأوفر حظًا بنيل لقب أفضل لاعب هجومي، فيما نال مدربه هاينز فليك جائزة أفضل مدرب.

نال يامال نسبة 53.7% من الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه، في تصويت عكس حجم التأثير الذي تركه النجم الشاب على الساحة الأوروبية.

وجاءت الأصوات الأخرى موزعة على: ديمبيلي (6.9%)، مبابي (6%)، رافينيا (4.6%)، فيرتز (4.2%)، محمد صلاح (3.7%)، هالاند (2.8%)، ثم كين وفينيسيوس (2.3%).

ويتواجد في فئة حراسة المرمى، اختير الإيطالي جيانلويجي دوناروما كأفضل حارس بنسبة 38%، متقدمًا على كورتوا (16.2%)، سومر (14.8%)، أليسون (7.9%)، بينما تقاسم كل من رايا وتير شتيغن المركز الأخير بنسبة 2.3%.

أما لقب أفضل مدافع فكان من نصيب الهولندي فيرجيل فان دايك بنسبة 27.3%، متفوقًا على باستوني (15.7%)، ساليبا (12%)، كوبيارسي (4.2%)، روبن دياز وروديغر (3.7%)، ثم رودري وماركينيوس (3.2%).

في فئة المدربين، فاز هاينز فليك بـ31.9% من الأصوات، متفوقًا على لويس إنريكي (16.7%)، تشابي ألونسو (11.6%)، بيب غوارديولا (9.3%)، أرني سلوت (8.8%)، إنزاغي (6.5%)، وأخيرًا أرتيتا وأنشيلوتي (2.3%).

لم يُحدد توقيت إجراء التصويت بدقة، مما يترك الغموض حول ما إذا كان قد تم قبل أو بعد فوز باريس سان جيرمان التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا إثر اكتساحه إنتر ميلان بنتيجة 5-0.