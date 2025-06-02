تصريح قوي من ديكو عن مقارنة لامين بميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في حديثه الأخير، رفض ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، المقارنة المباشرة بين لامين وميسي، مؤكدًا على خصوصية كل لاعب ومكانته الفريدة.

قال ديكو: “لامين يمثل نفسه فقط، وميسي كذلك. ليو كان أفضل لاعب في تاريخ النادي، والأعظم بالنسبة لي”.

وأضاف: “الجميع يُجنّ عندما يرى لامين يلعب. ستدفع فقط لمشاهدته في الملعب لأنه مميز. وقد أراد البقاء لأنه يؤمن بالمشروع، وهو يستحق راتبًا أعلى.”

كما أشار ديكو إلى أن لامين لديه مستقبل واعد، قائلاً: “سوف يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. علينا احترامه كلاعب، لكن لا ننسى أنه يبلغ 17 عامًا فقط.”

وختم ديكو تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدعم الجماعي، موضحًا: “من الصعب المقارنة، لكن لامين من حيث الجودة قادر على صناعة التاريخ مثل ميسي، لكن الإنجازات تحتاج إلى فريق جيد خلفه.”