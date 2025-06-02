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كلاسيكو الرياض بنكهة إيطالية – هاي كورة

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  • كلاسيكو الرياض بنكهة إيطالية – هاي كورة 1/3
  • كلاسيكو الرياض بنكهة إيطالية – هاي كورة 2/3
  • كلاسيكو الرياض بنكهة إيطالية – هاي كورة 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ إذا صحت التكهنات وتعاقد الهلال مع سيموني إنزاغي، المدير الفني الحالي لإنتر ميلان، وإستمر ستيفانو بيولي على رأس القيادة الفنية للنصر، فإن مواجهات كلاسيكو الرياض في الموسم القادم ستكتسب نكهة خاصة ومثيرة للغاية نظرا للتنافس الكبير بين الثنائي خلال فترة تواجدهما سويا في إيطاليا .

تاريخ المواجهات بين إنزاغي وبيولي في إيطاليا:

تقابل المدربين ضد بعضهما البعض في 22 مباراة وشهدت تلك المباريات تفوق كبير لإنزاغي على بيولي

. تفاصيل المواجهات تشير إلى:

  • انتصارات إنزاغي: 13 مباراة.
  • انتصارات بيولي: 5 مباريات.
  • التعادلات: 4 مباريات.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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