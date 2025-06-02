كلاسيكو الرياض بنكهة إيطالية – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ إذا صحت التكهنات وتعاقد الهلال مع سيموني إنزاغي، المدير الفني الحالي لإنتر ميلان، وإستمر ستيفانو بيولي على رأس القيادة الفنية للنصر، فإن مواجهات كلاسيكو الرياض في الموسم القادم ستكتسب نكهة خاصة ومثيرة للغاية نظرا للتنافس الكبير بين الثنائي خلال فترة تواجدهما سويا في إيطاليا .

تاريخ المواجهات بين إنزاغي وبيولي في إيطاليا:

تقابل المدربين ضد بعضهما البعض في 22 مباراة وشهدت تلك المباريات تفوق كبير لإنزاغي على بيولي

. تفاصيل المواجهات تشير إلى: