برشلونة لن يُجبر تير شتيغن على الرحيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

يستعد نادي برشلونة لتوضيح مستقبل حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغن، في ظل اقتراب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الحارس الشاب جوان غارسيا قادماً من إسبانيول.

وعلى الرغم من أن هذا التعاقد قد يعني تراجع دور تير شتيغن، إلا أن النادي لا ينوي دفعه نحو الرحيل، بل يمنحه خيار البقاء والمنافسة على مركزه.

سيجري المدير الرياضي ديكو محادثة مباشرة مع تير شتيغن فور تأكيد صفقة غارسيا، ليعرض عليه خطة النادي المستقبلية لحراسة المرمى، والتي تشمل بقاء تشيزني أيضاً لموسم إضافي، ورغم أن تير شتيغن قد يخسر مكانه الأساسي لصالح غارسيا، فإن القرار النهائي حول مستقبله سيبقى بيده.

ويُخطط النادي لوجود ثلاثة حراس من المستوى العالي، مع توجه للتخلي عن إيناكي بينيا الذي يُتوقع فسخ عقده.

أما موقف تير شتيغن، فهو أكثر تعقيداً بسبب عقده الممتد حتى 2028 وراتبه المرتفع، ما يجعل بيعه مهمة صعبة من الناحية المالية.

أكد تير شتيغن من معسكر منتخب ألمانيا تمسكه بالاستمرار في برشلونة، ورفضه لفكرة الرحيل.

رغم أنه لم يتلقَّ أي تواصل رسمي حتى الآن، إلا أنه يثق بقدرته على استعادة مكانه، كما فعل سابقاً مع كلاوديو برافو.

مع دخول غارسيا كرهان جديد للفريق، فإن المنافسة ستشتد خلال فترة الإعداد الصيفية. وفي حال فقد تير شتيغن مركزه الأساسي، قد تُطرح حلول ودّية لخروجه.

لكن حتى الآن، اللاعب يرفض مناقشة أي سيناريو خارج برشلونة، خاصة وأنه يسعى للحفاظ على مكانته مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة.

التوتر قد يتصاعد في يوليو، وهو ما كان غارسيا يأمل تجنبه لبدء تجربته الجديدة بهدوء، وفي الوقت نفسه، تبقى العلاقة المحتملة مع تير شتيغن معقدة، خاصة وأن الأخير يتمتع بنفوذ كبير كقائد داخل غرفة الملابس.