مستبعدًا محمد صلاح.. لينكر يكشف عن مرشحه الأبرز للفوز بـ جائزة الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف جاري لينكر، أسطورة الكرة الإنجليزية السابق والمحلل الرياضي، عن مرشحه الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2025.

ويعد محمد صلاح أحد المرشحين للمنافسة على الجائزة السنوية من مجلة “فرانس فوتبول”، لكن لخروج ليفربول المبكر من دوري أبطال أوروبا قد تقلصت آماله رغم موسمه الناجح في الدوري الإنجليزي.

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وقال لينكر في حديثه على بودكاست “Rest is Football”: “يجب أن نصل للسؤال الحتمي عن الكرة الذهبية، الجائزة عادةً تتأثر بشكل كبير بالفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “لكن بسبب طبيعة أسلوب باريس سان جيرمان الجماعي، لا تتركز الجائزة على لاعب واحد فقط، ويمكن منحها لعدة لاعبين من الفريق”.

وتابع: “عثمان ديمبلي هو المرشح الأبرز للجائزة هذا العام، حيث قدم أداءً مميزًا في نهائي دوري أبطال أوروبا وشارك بشكل فعال في معظم أهداف فريقه”.

وأتم: “حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي قد يحظيان بفرص ضئيلة، رغم ندرة فوز الحراس بالكرة الذهبية”.

