خطة ريال مدريد البديلة بشأن مركز الظهير الأيسر هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لا يزال ريال مدريد يضع ألفارو كاريراس كخيار أول لتعزيز مركز الظهير الأيسر هذا الصيف، لكن النادي بدأ بدراسة بدائل محتملة تحسبًا لتعثر المفاوضات مع بنفيكا.

وفقًا للصحفي خوسيه فيليكس دياز، فإن الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو لا يزال مقتنعًا بأن كاريراس هو الخيار المثالي، لما يقدمه من جودة فنية ورغبة النادي في منح الفريق لمسة إسبانية واضحة، إلا أن اسماً آخر بات مطروحًا بقوة على الطاولة، وهو أليخاندرو غريمالدو.

غريمالدو، الذي تألق هذا الموسم مع باير ليفركوزن، يحظى بثقة تشابي ألونسو الذي سبق وأن درّبه في الفريق الألماني، ما يجعله مرشحًا قويًا ليكون البديل في حال فشل التعاقد مع كاريراس.

أرقام غريمالدو صاحب الـ29 عامًا مع باير ليفركوزن هذا الموسم:

شارك في 48 مباراة.

سجل 4 أهداف.

قدم 13 تمريرة حاسمة.