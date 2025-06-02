موسم الأحلام.. سالم الدوسري يتوج بـ16 جائزة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في موسم استثنائي 2024/2025، أثبت قائد نادي الهلال، سالم الدوسري، أنه أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم الآسيوية، حيث حصل على 16 جائزة مميزة.

توج الدوسري بلقب “رجل المباراة” في 13 مناسبة، مما يدل على تأثيره الكبير في أداء فريقه وقدرته على تغيير مجريات المباريات لصالحه.

علاوة على ذلك، حصل الدوسري على جائزة “أفضل لاعب سعودي في الموسم” في دوري روشن.

كما تم تكريمه كـ “أفضل لاعب لشهر مايو” في دوري روشن.

ولم يقتصر تألقه على المستوى المحلي فقط، بل أظهر الدوسري مهاراته الفائقة في الساحة الآسيوية، حيث توج بلقب “هداف الموسم” في دوري أبطال آسيا النخبة.