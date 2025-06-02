أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 52470

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 52470ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة اليوم الاثنين، إلى 54,470 شهيدا و 124,693 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وأوضحت وزارة الصحة في غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 52 شهيدا (منهم 1 شهيد انتشال)، و503 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

ذكرت أن عدد شهداء المساعدات ارتفع إلى 75 شهيدا، وذلك بعد استشهاد 35 شخصا يوم أمس، ووصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 400 مواطن في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,201 شهيد، 12,652 اصابة).

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.