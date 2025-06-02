أنطونيو روديجير على مشارف الرحيل عن ريال مدريد والسبب صورة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - وسينتهي عقد أنطونيو روديجير مع ريال مدريد صيف عام 2026، لذا فاللاعب إما أن يتخذ قراره بالاستمرار وتمديد عقده لمدة موسم في الصيف المقبل أو الرحيل الآن للاستفادة المالية منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور اشتعلت داخل أروقة ريال مدريد بعد ظهور صورة مثيرة جمعت فرناندو هييرو المدير الرياضي لفريق النصر السعودي والوسيط فران بوراس مع أنطونيو روديجير أثناء تناول وجبة العشاء.

روديجير يجتمع بالمدير الرياضي للنصر تمهيداً لانتقاله للفريق

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد منفتح على رحيل روديجير، والقرار سيعود للاعب، وإذا قرر الانتقال إلى السعودية فسيكون على النصر التفاوض مع الريال ودفع المال اللازم مقابل السماح له بالرحيل.

وأكملت الصحيفة أن روديجير الآن يصب كامل تركيزه على تعافيه بشكلٍ كامل ولعب بطولة كأس العالم للأندية وبعدها سيحسم قراره النهائي في شهر يوليو سواء بالاستمرار أو الرحيل.