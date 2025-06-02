بعد الإنجاز القاري.. لاعب بيراميدز يُعلن تجديد عقده لـ4 سنوات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن لاعب فريق بيراميدز، عن تجديد تعاقده مع النادي السماوي، لمدة أربع سنوات قادمة، بعد ساعات قليلة من تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وتمكن بيراميدز من تحقيق الإنجاز التاريخي بعد تفوقه على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز السماوي في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي 2-1.

ونشر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، رسالة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بالإنجاز القاري، قائلاً: “أولًا الحمد لله على الكرم والفضل اللي إحنا فيه، ثانيًا بيراميدز بطل أبطال إفريقيا 2025! بعد مشوار حافل بالانتصارات، ربنا كرم بيراميدز بلقب أبطال القارة لأول مرة في تاريخه، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الإفريقية”.



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وأضاف: “ألف مبروك للإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، والجماهير الوفية اللي حضرت الماتش.. على راسنا من فوق. المجد يُكتب بالعرق.. واليوم نحصد ثماره”.

واختتم حارسه تصريحاته بالإعلان الرسمي عن استمراره داخل صفوف الفريق: “فخور بوجودي داخل نادي بيراميدز، ووسط مجموعة محترمة من اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والطبي.. واليوم يسعدني أن أعلن عن تجديد تعاقدي مع النادي لأربع سنوات قادمة بإذن الله”.

ويُعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في تشكيل بيراميدز خلال الموسم الماضي، وكان له دور مهم في مسيرة الفريق القارية التي انتهت بالتتويج على حساب صن داونز.

