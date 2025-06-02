شكرا لاهتمامكم بخبر أهم صفقة للإتحاد في هذا الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ يحلم جمهور الإتحاد بإستمرار نجاح الفريق في الحفاظ على الهيمنة المحلية التي نجح في تحقيقها الموسم الماضي والفوز بدوري أبطال آسيا ويستعيد أمجاده القارية أيضا .

الإتحاد من أجل تحقيق ذلك سيقوم بالعديد من الصفقات وأهم مركز يحتاج الفريق لتدعيمه من وجهة نظر النقاد هو مركز رأس الحربة فبنزيما بمفرده لن يستطيع تحمل تبعات الموسم محليا وقاريا .

هناك عديد الخيارات المتاحة أمام الإتحاد في الصيف وهي :

_جوناثان ديفيد لاعب ليل الفرنسي …مهاجم متاح بالمجان لنهاية عقده ويتمتع بثبات فني كبير…سجل الموسم الماضي 25 هدف وصنع 12في 49 مباراة .

_سورلوث هداف أتلتيكو مدريد …أثبت جودته مع الفريق المدريدي ولن يكون باهظ الثمن…سجل الموسم الماضي 24 هدف وصنع هدفين في 50 مباراة

_زيركيزي مهاجم مانشستر يونايتد …صغير بالعمر 24 عاما وقابل للتطور وقريب من إسلوب بنزيما…سجل الموسم الماضي 7 أهداف وصنع 3 أسيست في 49 مباراة

_داروين نونيز هداف ليفربول …رغم إهداره للفرص لكنه قد يتعلم من بنزيما ويصبح مهاجم كبير في المستقبل…سجل الموسم الماضي 7 أهداف وصنع 7 في 47 مباراة