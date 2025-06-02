أتلانتا يودع مدربه الكبير قبل انتقاله لروما

وسيرحل جاسبريني عن أتلانتا بعد تسع سنوات من العطاء نجح من خلالهم في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ومن المقرر أن ينضم المدرب المخضرم لفريق روما الإيطالي.

ونشر موقع أتلانتا رسالة مؤثرة لمدربه وجاءت كالتالي: “سيدي العزيز، كانت قصتنا رائعة، وفريدة من نوعها في عالم كرة القدم”.

أتلانتا يودع جاسبريني قبل انتقاله رسمياً لروما

وأضاف البيان “تسع سنوات استثنائية ومثمرة حققنا خلالها نتائج باهرة في إيطاليا وأوروبا. صفحة، أو بالأحرى فضل ضخم سيبقى راسخاً في تاريخ أتلانتا، كما ستبقى علاقة المودة العميقة والتقدير الصادق التي جمعتنا وستجمعنا مجدداً بعض النظر عن اختلاف مساراتنا المهنية”.

وتابع “لا يسعنا إلا أن نشكره على مشاعره الطيبة وعلى الأفراح التي غمرتنا بها في بيرجامو. بعد كل هذه السنوات التي قضيناها معاً، شعرنا أنه من واجبنا احترام رغبته في البحث عن حوافز جديدة، مدركين تماماً أن علاقتنا لن تنتهي أبداً، وأن احترامنا المتبادل لن يتلاشى أبداً. شكراً جزيلاً لك يا سيدي”.