رسالة إلى جماهير الأهلي قبل انطلاق الميركاتو الصيفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه الإعلامي الرياضي سامي القاضي رسالة إلى عشاق النادي الأهلي، محذرًا من الانجراف وراء الشائعات خلال فترة الانتقالات الصيفية الطويلة.

أكد القاضي أن احتياجات النادي واضحة، مشددًا على أهمية وجود إدارة رياضية قوية تتناسب مع المرحلة المقبلة.

وذكر أن الأخبار المتداولة حول بيع عقد اللاعب الإسباني غابرييل فيغا هي الأقرب للتحقق، مشيرًا إلى أن العلاقة الجيدة بين رئيس بورتو الحالي، بواش، والكشاف الرياضي في الأهلي هي التي ساهمت في تسهيل هذه الصفقة.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، ذكر القاضي أن المجحد قد طلب الانتقال إلى نادي العلا، بينما يُعتبر بسام الحريجي والعمار من الأسماء المرشحة للرحيل خلال الانتقالات الصيفية.

كما أقر القاضي بأن مشجعي الأهلي قد يشعرون بالقلق بسبب عدم ثقتهم في إدارة النادي، التي خذلتهم في فترات الانتقالات السابقة، حيث كانت أكبر صفقة للنادي هي جاليينو، والتي تمت بجهود لجنة الاستقطاب.

ودعا القاضي رابطة المشجعين إلى تقديم الدعم اللازم للنادي، مؤكدًا على ضرورة تحسين العناصر الأجنبية في الفريق، كما حدث مع نادي الهلال في الفترة الأخيرة.

وفي ختام رسالته، شدد القاضي على أن لا يوجد اسم فوق الكيان، وأن النقد والتغيير يجب أن يكونا جزءًا من عملية التطوير في النادي، لضمان مستقبل أفضل للأهلي.