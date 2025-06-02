رسالة غوارديولا إلى إنريكي عقب تتويج باريس بدوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قدّم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رسالة لفريق باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه الكبير على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في النهائي.

وقال غوارديولا:”لقد قدم باريس موسمًا استثنائيًا، ونجحوا في تحقيق إنجاز رائع. أبلوا بلاءً حسنًا، أليس كذلك؟ جميع أصدقاء لويس سعداء بهذا الإنجاز. لقد قدموا أداءً قوياً طوال الموسم”.

وأضاف:”المفتاح هو أن يصل الجميع إلى المباراة النهائية بصحة جيدة ودون إصابات، وأن يكونوا في أفضل حالاتهم البدنية. نحن سعداء من أجل إنريكي، وأبنائه. أهنئه على هذا الإنجاز الكبير.”