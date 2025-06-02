ومن غيره؟ محمد صلاح “لاعب الموسم” في ليفربول للمرة الخامسة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بشكل متوقع تماماً ودون أي مفاجآت، أعلن نادي ليفربول حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الجاري 2024-2025.

وبعد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز دون منافسة تذكر، كان من المنطقي أن يحصل الملك المصري على جائزة أفضل لاعب في ناديه.

وقاد صلاح ناديه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وهيمن تقريباً على أغلب الجوائز الفردية، حيث فاز بلقبي الهداف والأكثر صناعة للأهداف بعدما أحرز 29 هدفاً وصنع 18 هدفاً.

وبصفة عامة هذا الموسم، فقد أحرز صلاح 34 هدفاً وأرسل 23 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق للعام الثاني توالياً، كما حصل قائد منتخب مصر على الجائزة للمرة الخامسة في 8 سنوات في أنفيلد.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر 4 مرات، كما حصل على جائزة رجل المباراة 14 مرة.

وشهد الموسم نجاح صلاح في الانفراد بصدارة الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يملك 186 هدفاً، ويتقدم بفارق هدفين على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ويحتل صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي “البريميرليغ” على مدار تاريخه ويتأخر بهدف وحيد عن آندي كول رابع الترتيب، بينما يتصدر آلان شيرار القائمة برصيد 260 هدفاً ثم يليه هاري كين (213) وواين روني (208).