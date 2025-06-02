نيمار يهاجم حكم لقاء سانتوس وبوتافوجو بعد طرده

وتعرض سانتوس للخسارة بهدفٍ نظيف أمام بوتافوجو باللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم الأحد ضمن فعاليات الجولة 11 من عمر الدوري.

وبالرغم من امتلاك نيمار بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول، إلا أنه قام بلمس الكرة بيده لإدخالها المرمى بطريقة غريبة ليقوم الحكم فوراً بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء ليُطرد في الدقيقة 76 وبعدها يسجل بوتافوجو هدف الفوز بالدقيقة 86.

نيمار ينتقد حكم لقاء سانتوس وبوتافوجو

وتحدث نيمار قائلاً “كان يجب عليّ حقاً الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، لكن الحكم استهزأ بي بمنحي البطاقة الصفراء الأولى. ارتكبت خطأً وحصلت بعدها على البطاقة الصفراء فوراً. هناك حكام سيئون، اللعنة. هذا مجرد رأيي. من فضلكم لا تعاقبوني بعد الآن”.

وأضاف “اتحمل هزيمة اليوم، لو لم أُطرد، لكنا حصلنا على النقاط الثلاث بالتأكيد. يستحق الفريق التهنئة على المباراة”.

جدير بالذكر أن فريق سانتوس يقبع في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري بمنطقة الهبوط بحصوله فقط على 8 نقاط من 11 جولة.