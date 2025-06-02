جوارديولا يفتح الباب لضم هدف برشلونة ويؤكد: أرقام يامال ترشحه للكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتح بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الباب أمام إمكانية التعاقد مع حارس إسبانيول الشاب خوان جارسيا، وسط تقارير تربطه ببرشلونة وأندية إنجليزية عدة.

ويمتلك جارسيا شرطًا جزائيًا في عقده مع إسبانيول بقيمة 25 مليون يورو، وبحسب الصحافة الكتالونية فهو قريب للغاية من الجار برشلونة.

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وتحدث جوارديولا عن جارسيا خلال ظهوره الإعلامي في بطولة الجولف الخيرية السنوية التي يقيمها في جيرونا، قائلاً: “كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون حارسًا من الطراز العالمي”.

وتابع: “جميع التقارير التي لدينا تسير في هذا الاتجاه، أما بخصوص اهتمامنا به، فسنعرف لاحقًا، كل عام يُقال إن مانشستر سيتي سيضم 200 لاعب”.

أما عن الأنباء التي ربطت مانشستر سيتي بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وأوضح: “أنا لا أفهم كثيرًا في شؤون حراس المرمى، عليكم أن تسألوا شخصًا آخر، قبل بضعة أسابيع تحدثنا عن وضع الفريق، وأعتقد أن إيديرسون وستيفان أورتيجا قادران على الاستمرار معنا الموسم المقبل”.

وفي سياق آخر، علق مدرب مانشستر سيتي على تألق الجناح الشاب يامال ومقارنته بميسي، قائلاً: “لامين لاعب ممتاز، لكن عليه أن يشق طريقه بنفسه، وفي النهاية سنرى ما إذا كان يمكن مقارنته بالأعظم ميسي”.

وبخصوص احتمالية ترشيح لامين يامال للكرة الذهبية، قال: “لا أعرف الكثير عن معايير الجائزة، مما قدمه هذا الموسم، يمكن القول إنه مرشح محتمل، عثمان ديمبلي أيضًا مرشح، يامال في السابعة عشرة من عمره، ومع ذلك نتحدث عنه بهذه الطريقة، وهذا وحده يُخبرك بالكثير”.

ولم يفوت جوارديولا فرصة الإشادة بلاعبه السابق، تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجديد: “تشابي أظهر مع باير ليفركوزن أنه قادر على خوض موسم كامل دون هزيمة، يعرف ريال مدريد جيدًا، وهذه نقطة قوية، يعرف الحروب التي يجب أن يخوضها وتلك التي عليه تجنبها، لدي انطباع جيد عنه، وأتمنى له الأفضل، أنا متحمس لرؤيته هناك”.

كما أبدى إعجابه بمردود برشلونة في الموسم الحالي، قائلاً عن الفريق في عهد المدرب الجديد، هانز فليك: “الموسم كان استثنائيًا، بل شبه مثالي، وهذا نجاح كبير، الفريق كان له أداءً قويًا بالموسم الماضي، بمتوسط ثلاثة أهداف في المباراة، وهذا يدل على أنهم قاموا بعمل رائع، نأمل أن يستمر هذا الجيل لسنوات عديدة مقبلة”.

