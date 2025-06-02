“أخلف وعده!”.. العقيدي يكشف تفاصيل أزمته مع جويدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث نواف العقيدي، حارس مرمى النصر المعار إلى صفوف الفتح، عن خلافه مع الرئيس التنفيذي السابق، جويدو فينجا، خلال فترة وجوده في العالمي.

أشار العقيدي إلى أن جويدو قد أخلف وعده معه، مما تسبب له في شعور بالاستياء والضيق، قائلاً:

“جويدو وعدني بالسفر إلى إيطاليا للعمل مع مدرب خاص خلال فترة إيقافي بعد أزمة المنتخب. كنت متحمسًا جدًا وبدأت أحلم بما سيحدث”.

“وكنت عازمًا على تطوير نفسي لأعود وأخدم النصر بعد ذلك، لكن هذا لم يحدث! لقد أخلف وعده معي، وهو ما أشعرني بالضيق”.

وأضاف العقيدي أنه لم يتحدث مع أي شخص في النادي حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أن جويدو أيضًا تجاهله.

كما أشار إلى أن المشكلة في النصر تكمن في أن اللاعبين لا يعرفون إلى من يتحدثون عندما يواجهون أي مشكلة، ولا من هو صاحب القرار.