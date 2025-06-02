رأي غوارديولا في موسم برشلونة الرائع مع فليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثنى المدرب الإسباني بيب غوارديولا على الموسم الذي قدمه برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك، بعد أن نجح النادي الكتالوني في حصد ثلاثية محلية شملت الليغا، كأس الملك، والسوبر الإسباني.

وقال غوارديولا:”لقد كان عامًا استثنائيًا لبرشلونة، لقد حققوا إنجازات رائعة. نأمل أن يستمر هذا النجاح لسنوات عديدة بفضل جيلهم الشاب.”

يأتي هذا الثناء من مدرب مانشستر سيتي في وقت يواصل فيه برشلونة بناء مشروعه الجديد بقيادة فليك، الذي أعاد للفريق هيبته محليًا، معتمدًا على توليفة من الخبرة واللاعبين الشباب أمثال لامين يامال وباو كوبارسي وبيدري