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رد غوارديولا على اهتمام مانشستر سيتي بضم غارسيا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علّق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على الأخبار المتداولة بشأن اهتمام مانشستر سيتي بضم حارس مرمى إسبانيول خوان غارسيا هذا الصيف.

وقال غوارديولا:” كل المؤشرات تدل على أنه سيكون حارسًا بمستوى عالمي، وجميع التقارير التي لدينا تسير في هذا الاتجاه.”

وعند سؤاله عن مدى جدية اهتمام السيتي بالتعاقد مع غارسيا، أجاب بحذر:”الاهتمام به؟ سنرى… في كل عام يتم ربط مانشستر سيتي بحوالي 200 صفقة.”

تصريحات بيب جاءت في وقت يشهد فيه اسم غارسيا اهتمامًا كبيرًا من برشلونة، الذي يبدو الأقرب لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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