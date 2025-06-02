مفاجأة.. إنزاغي كان قريبًا من النصر قبل الهلال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فجر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي مفاجأة قوية حيث أشار إلى إمكانية قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي لنادي النصر، قبل مفاوضاته مع الهلال.

العصيمي أكد أن المدرب إنزاغي كان لديه اهتمام واضح بتدريب فريق النصر منذ فترة، إذ أبدى ذلك للمسؤولين بعد حضوره مباراة السوبر الإيطالي في الرياض.

ورغم ذلك، لم يوضح العصيمي الأسباب التي أدت إلى تعثر المفاوضات بين النصر وإنزاغي، أو تفاصيل أكثر حول هذا الأمر.

في الوقت نفسه، تسعى إدارة الهلال للتفاوض بشكل جاد مع إنزاغي لتولي مهمة تدريب الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.