من يكسب ثقة فليك؟ دفاع برشلونة مزدحم والمنافسة قوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، حسم المدرب هانز فليك موقفه من ملف قلب الدفاع، حيث سيعتمد على ستة أسماء في هذا المركز، مكتفيًا بالعناصر المتاحة دون الحاجة لإبرام صفقات جديدة، وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية.

سيبدأ فليك الموسم بمجموعة مكوّنة من:

باو كوبارسي

إريك غارسيا

إينييغو مارتينيز

رونالد أراوخو

أندرياس كريستنسن

جول كوندي (رغم أنه بات يلعب بانتظام كظهير أيمن)

الجهاز الفني لا يرى حاجة لإضافة مدافعين جدد، خصوصًا بعد المستوى المميز الذي ظهر به الثنائي كوبارسي وإينييغو في نهاية الموسم الماضي، ما يجعلهما المرشحين لبدء الموسم كخيار أول في قلب الدفاع.

الصراع في خط الدفاع لن يقتصر على التشكيلة الأساسية، بل سيكون مفتوحًا أيضًا على مركز البديل الأول، حيث يتنافس أراوخو وكريستنسن على هذا الدور، في ظل حاجة فليك لتأمين توازن دفاعي في موسم مزدحم بالمباريات والتحديات.