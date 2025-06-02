عاجل | بعد تريزيجيه.. الأهلي يُعلن رسميًا عن ثاني صفقاته الصيفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن النادي الأهلي عن ثاني صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وذلك في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام منتصف يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الأهلي قد كشف أمس الأحد عن الصفقة الأولى بعودة محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفريق، قادمًا من الريان القطري، في عقد يمتد لخمس سنوات، ليعزز الهجوم الأحمر بعنصر دولي مميز يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية.

وفي ثاني خطوات تدعيم الصفوف، أعلن النادي الأهلي اليوم عن التعاقد مع الحارس الشاب، محمد سيحا قادمًا من المقاولون العرب، بعدما خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع حرس الحدود، ولفت الأنظار بمستواه القوي وأدائه المميز.







طالع أيضًا | شوبير يُشعل الأجواء بعد صفقة تريزيجيه: انتظروا التقديم الأكبر لـ الأهلي في هذا الموعد

وجاءت الصفقة بعد فترة من المتابعة والمفاوضات، حيث حرص مسؤولو الأهلي على إنهاء التعاقد بشكل نهائي مع الحارس الواعد، ضمن خطة بعيدة المدى تهدف إلى بناء قاعدة قوية من العناصر الشابة في مختلف المراكز.

ويُعد التعاقد مع محمد سيحا جزءًا من استراتيجية الأهلي في دعم الفريق بعناصر شابة وواعدة، خاصة مع كثافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق الموسم المقبل، محليًا وقاريًا، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز وكأس العالم للأندية.

ويضم مركز الحراسة في الأهلي حاليًا الثلاثي محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في انتظار ما ستسفر عنه فترة الإعداد من قرارات فنية بشأن مستقبل سيحا، سواء بالبقاء مع الفريق أو الخروج للإعارة بهدف اكتساب خبرات.

