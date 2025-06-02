فليك يستقر على حل أول مشكلة في الموسم المقبل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – واحدة من المشاكل التي ستستمر في مواجهة هانز فليك مدرب برشلونة في الموسم المقبل هي كثرة المدافعين في الفريق .

فليك سيدخل الموسم بقائمة تضم كوبارسي، إينيغو، أراوخو، كريستنسن، إريك غارسيا، وجول كوندي، رغم أن الأخير يبدو أنه استقر في مركز الظهير الأيمن.



المدرب الألماني سيحدد خطة للتدوير و توزيع دقائق اللعب، مع منافسة قوية بين كريستنسن وأراوخو على المركز الأساسي خلف الثنائي إينيغو و كوبارسي.

فترة التحضير للموسم الجديد ، سيكون لها بالغ الأثر في اختيار فليك لأوراقه بشكل كبير مع احتمالية حصول بعض لاعبي الرديف على الفرصة ليكون هناك خط ثالث من المدافعين بجاهزية تسمح له بالمشاركة إذا ما اقتضى الأمر ، خاصة مع زيادة عدد المباريات.