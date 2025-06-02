عاجل: برشلونة يحسم صفقة غارسيا.. ما هي تفاصيل العقد؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة SPORT الكتالونية أن نادي برشلونة توصّل إلى اتفاق مبدئي مع الحارس الإسباني خوان غارسيا، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، في صفقة وُصفت بأنها “قريبة جدًا من الاكتمال”.

غارسيا من المنتظر أن يُصبح حارسًا لبرشلونة بشكل رسمي الأسبوع المقبل، ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في اللحظات الأخيرة.

الاتفاق ينص على توقيع غارسيا لعقد يمتد لخمسة مواسم، بعد أن وافق اللاعب على العرض المقدم من برشلونة رياضيًا وماليًا، مفضلًا النادي الكتالوني على عدة عروض أخرى، أبرزها من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترى إدارة البارسا أن غارسيا يمتلك الإمكانيات اللازمة ليكون الحارس الأساسي في المشروع القادم، مستندة إلى مستوياته العالية هذا الموسم مع إسبانيول، والتي لفتت أنظار كبار الأندية الأوروبية.

كما أشارت التقارير إلى أن المدير الرياضي ديكو لعب دورًا محوريًا في إقناع غارسيا ومحيطه، وساهم بشكل كبير في إبعاد اهتمام الأندية الإنجليزية، ما مكّن برشلونة من حسم الصفقة سريعًا.

صفقة غارسيا من المرجح أن تكلّف خزائن البارسا 25 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول.