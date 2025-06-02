إصابة صادمة.. مانشستر سيتي يُعلن غياب لاعبه عن كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي مانشستر سيتي عن صدمة كبرى قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، بإصابة أحد اللاعبين المهمين بالفريق الأول.

ويستعد مانشستر سيتي للمشاركة في النسخة الأولى الموسعة من المونديال ضمن فرق المجموعة السابعة مع الوداد، يوفنتوس والعين.

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وبحسب بيان مانشستر سيتي، تعرض لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش لإصابة في وتر العرقوب “أكيليس” استلزمت إجراء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام الماضية.

الإصابة القوية ستبعد كوفاسيتش عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ما شكل ضربة كبيرة للفريق.

وسيقضي كوفاسيتش فترة الصيف بأكملها في برنامج تأهيل مكثف بعد الجراحة، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب تحت قيادة المدرب، بيب جوارديولا.

وكان مانشستر سيتي قد استعاد في نهاية الموسم الماضي لاعب الوسط، رودري، بعد غيابه في أغلب المباريات بسبب قطع في الرباط الصليبي.

