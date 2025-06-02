موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 من مسابقة بطولة كأس الملك خلال الفترة من 21 سبتمبر القادم وحتى 24 من ذات الشهر.

فيما ستقام مباريات دور ثمن النهائي يومي 27 و28 أكتوبر القادم في حين ستقام منافسات دور ربع النهائي يومي 22 و23 من ديسمبر المقبل بينما ستلعب منافسات دور نصف نهائي البطولة يومي 23 و24 فبراير 2026.



وقسمت الفرق الـ32 المشاركة في المسابقة إلى مستويين حيث يضم المستوى الأول في القرعة أعلى 16 ناديًا حسب تصنيف دوري روشن السعودي للمحترفين قبل بدايته، فيما يضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة وهما الناديان الأقل تصنيفًا من الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى 14 ناديًا حسب تصنيف دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى قبل بدايته في نفس الموسم الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



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موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين

وتقام القرعة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في مقر استوديوهات قنوات SSC، وتُذاع على القناة ذاتها.

يذكر أن الاتحاد بطل الدوري، نجح في تحقيق الثنائية الموسم الماضي بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب القادسية، بعد أن تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف.





