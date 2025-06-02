طلب عاجل من يايسله بشأن كيسيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية بأن ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، يسعى لإجراء تغييرات في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عائض الدهاس عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن يايسله أبدى رغبته في استبدال اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، أو الإبقاء عليه إذا لم يتوفر بديل مناسب.

يُذكر أن كيسيه انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من برشلونة، مقابل 12.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.