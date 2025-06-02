محاولة جديدة من النصر لإقناع رونالدو بالبقاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - وينتهي عقد رونالدو مع النصر في 30 يونيو الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، وقد ارتبط اسمه في الآوانة الأخيرة بوجهات مختلفة مثل الهلال والوداد المغربي وبالميراس وبوتافوجو؛ للمشاركة مع أحدهم في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف.

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن نادي النصر سيقدم خطته إلى كريستيانو رونالدو على أمل التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة.

ويستعد نادي النصر، لإجراء تغييرات في صفوفه لإقناع رونالدو بخطوة توقيع عقد جديد.

وأشار رومانو إلى أن نادي النصر قد أضاف الثنائي لويس دياز نجم ليفربول، وديفيد هانكو لاعب فينورد، إلى قائمة الصفقات المختصرة للصيف.

ويسعى نادي النصر، لتجديد عقد رونالدو وتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الفترة الصيفية من أجل المنافسة بقوة على البطولات التي سيشارك فيها بالموسم المقبل.