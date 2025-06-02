وسط اهتمام برشلونة.. هل لا يزال أرسنال يفكر في ضم غارسيا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بحسب ما كشفه الصحفي جيرارد روميرو عبر منصة Jijantes، قرر نادي أرسنال الانسحاب رسميًا من سباق التعاقد مع الحارس الإسباني الشاب جوان غارسيا، في ظل عدم استعداد النادي اللندني لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو.

ويرى أرسنال أن المبلغ المطلوب لا يتناسب مع حاجته الفنية الحالية، خصوصًا في ظل وجود الحارس دافيد رايا الذي يعد الخيار الأول لحراسة المرمى.

مع انسحاب أرسنال، يتصدر برشلونة الآن قائمة المهتمين بضم غارسيا، حيث يُنظر إليه على أنه قطعة رئيسية في مشروع إعادة بناء مركز الحراسة داخل الفريق الكتالوني، في ظل توقعات برحيل إيناكي بينيا.

من المنتظر أن يُحسم مستقبل غارسيا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواصل إدارة برشلونة مفاوضاتها لحسم الصفقة، وسط دعم من المدرب هانز فليك الذي يرى في غارسيا الحارس المناسب للمرحلة المقبلة.