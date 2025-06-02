بعد قرار برشلونة.. نصيحة لـ شتيغن بشأن مستقبله

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجّه الصحفي سيرجي سوليه من صحيفة موندو ديبورتيفو رسالة حاسمة إلى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، مفادها أن مستقبله مع برشلونة لم يعد مضمونًا، وأن عليه التفكير جديًا في مستقبله إذا ما أراد الحفاظ على مكانه في تشكيلة المنتخب الألماني خلال كأس العالم 2026.

رغم تأكيد شتيغن تمسّكه بالبقاء في برشلونة والمنافسة على مركزه الأساسي، إلا أن إدارة النادي لا تعتبره عنصرًا أساسيًا في مشروعها المستقبلي، خصوصًا في ظل التحركات الجارية للتعاقد مع غارسيا، من المتوقع أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل.

بحسب سوليه، فإن شتيغن أمام خيارين واضحين: إما القبول بالمنافسة الجديدة مع خطر فقدان دقائق اللعب، أو اتخاذ خطوة جريئة والبحث عن نادٍ جديد يضمن له الاستمرارية والجاهزية الكاملة قبل مونديال 2026.

مع هذه المستجدات، لا يُستبعد أن يفكّر شتيغن في الرحيل، خاصة إذا تأكد أن فرصه في اللعب الأساسي ستكون محدودة، وأن مركزه لم يعد مضمونًا كما كان في السنوات الماضية.