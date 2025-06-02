“نجم ليفربول” قربان النصر لتجديد تعاقد كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبذل نادي النصر قصارى جهده لإقناع كريستيانو رونالدو بتمديد التعاقد، عن طريق تقديم “خطة” في الفترة المقبلة.

فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، كتب اليوم الاثنين: “يستعد النصر لعرض خطته على كريستيانو رونالدو أملاً في إبرام عقد جديد”.

وأضاف أن النصر ينوي “إجراء تغييرات” من أجل إقناع رونالدو بالبقاء والتوقيع على عقد جديد، حيث انضم للنادي في يناير 2023، قبل أن تتعاقد الأندية السعودية بعد ذلك مع كبار كرة القدم العالمية مثل نيمار وكريم بنزيما ورياض محرز ونغولو كانتي وألكسندر ميتروفيتش وغيرهم الكثير.

وتابع أن خطة النصر تستهدف التعاقد مع أكثر من لاعب بارز منهم لويس دياز نجم ليفربول الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم المتأخر، وكذلك ديفيد هانكو مدافع فينورد، إلى جانب لاعب وسط من طراز رفيع.

وأثار رونالدو الجدل حول مستقبله بعدما كتب رسالة عقب نهاية الموسم مع النصر وقال: “هذا الفصل انتهى.. لكن القصة مازالت تُكتب. ممتن لكم جميعاً”، وفسّر البعض ذلك بأنه سيرحل، بينما قال آخرون إنه يتحدث فقط عن نهاية الموسم.

وما زاد الجدل، أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد في مقابلة قبل أيام أن هناك محاولات لمشاركة رونالدو مع فريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وذكرت تقارير بعد ذلك أن رونالدو توصل لاتفاق مبدئي مع النصر على تمديد التعاقد لمدة عامين، لكن النادي السعودي لم يعلن بعد الإبقاء على الهداف التاريخي للمنتخبات وقائد منتخب البرتغال.