شكرا لاهتمامكم بخبر طريق بيراميدز في كأس انتركونتيننتال 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهل فريق نادي بيراميدز، لأول مرة في تاريخه إلى بطولة جديدة للمشاركة فيها، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وتوج فريق بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان بيراميدز فاز على صن داونز بنتيجة 3-2 في مجمو ع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تعادل في جنوب إفريقيا 1-1 وفاز في القاهرة 2-1.



وسيشارك فريق بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي من المقرر إقامتها نهاية العام الحالي، بمشاركة الأندية أبطال القارات.



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وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دور رد

كما تأهل الأهلي السعودي إلى البطولة العالمية بتحقيقه لقب دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، بالفوز في المباراة النهائية على فريق كاواساكي فرونتالي الياباني 2-0.

ومن قارة إمريكا الشمالية، تأهل فريق كروز أزول المكسيكي إلي بطولة إنتركونتيننتال، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال كونكاكاف على حساب فانكوفر وايت كابس بنتيجة 5-0 صباح اليوم الإثنين.

ويشارك أيضًا فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، ليتواجد للمرة الثانية على التوالي في الإنتركونتيننتال، بعد العام الماضي، عندما خرج أمام العين الإماراتي.

ويبتقي على أكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة كأس انتركونتيننتال، فريق واحد هو بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية (كأس ليبرتادوريس)، وسيتحدد لاحقًا.

طريق بيراميدز في كأس انتركونتيننتال 2025

سيلتقي فريق بيراميدز مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الدور الأول بالقاهرة، في موعد يُحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاحقًا.

وحال تأهل بيراميدز، سيلاقي الأهلي السعودي في دور ربع النهائي، وستقام المباراة في السعودية.

وإذا تأهل بيراميدز، سيلعب في مباراة دور نصف النهائي أمام الفائز من ديربي الأمريكتين (بطل ليبرتادوريس وكروز أزول المكسيكي).

وحال التأهل إلى المباراة النهائية، سيلتقي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا.

انطلقت النسخة الأولى من بطولة كأس انتركونتيننتال العام الماضي 2024، وشارك بها الأهلي وريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي وباتشوكا المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوتافوجو البرازيلي، وتوج الفريق الملكي باللقب.

