عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح نادي بيراميدز في حجز مكانه ببطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال 2025″، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ليصبح رابع الفرق المتأهلة إلى البطولة العالمية.

تأتي بطولة كأس إنتركونتيننتال بنظامها الجديد الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مؤخرًا، حيث تصل القيمة الإجمالية للجوائز المالية إلى 12.5 مليون دولار، يحصل منها البطل على 5 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 4 ملايين دولار. ويحصل كل فريق خاسر في نصف النهائي على مليوني دولار، أما الفرق الخاسرة في ربع النهائي فتحصل على مليون دولار، فيما يكتفي الخاسر في الدور التمهيدي بمبلغ 500 ألف دولار.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تُوّج بالنسخة الأخيرة من البطولة، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.



وشارك النادي الأهلي في النسخة الماضية، حيث حقق فوزًا مهمًا على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ملعب استاد القاهرة الدولي، وحصل على كأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ، لكنه ودع نصف النهائي بعد خسارته أمام باتشوكا بركلات الترجيح.



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الأندية المتأهلة لكأس إنتركونتيننتال 2025

1- باريس سان جيرمان (بطل أوروبا).

2- بيراميدز (بطل إفريقيا).

3- الأهلي السعودي (بطل آسيا).

4- كروز أزول (بطل أمريكا الشمالية).

5- أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا).

6- بطل أمريكا الجنوبية الذي سيُحدد في ديسمبر المقبل.

يُذكر أن بيراميدز، الذي تأسس عام 2008 باسم “الأسيوطي” قبل أن يتحول إلى اسمه الحالي في 2018، يخطو الآن خطواته الأولى نحو المنافسة على الساحة العالمية، مستفيدًا من إنجازه القاري، وطامحًا في كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية.

