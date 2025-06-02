فيديو : رسالة ميندي المؤثرة للاعبي الأهلي قبل نهائي النخبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي عبدالرحمن عسيري عن الرسالة المؤثرة التي وجهها الدولي السنغالي إدوارد ميندي، للاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام كاواساكي.

وجاءت رسالة إدوارد ميندي للاعبين كما يلي: “أنا شخصٌ في الثالثة والثلاثين من عمري، ولا يوجد لدي استعدادٌ بعد هذا العمر أن يبكي مشجعٌ بسبب كرة القدم. غدًا، لن يبكي أي مشجعٍ أهلاوي”.